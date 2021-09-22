شادي محمد: موسيماني لم يتعلم من الدرس أمام طلائع الجيش

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أكد شادي محمد نجم الأهلى السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، يتحمل مسؤولية خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وقال شادي في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «موسيماني لم يتعلم من الدرس أمام طلائع الجيش بعد التعادل معه في بطولة الدوري من شهر فقط، وكان يجب أن يكون هناك مخاطرة هجومية خلال الشوط الثاني من المباراة».

وأضاف: «الأهلى يفتقد التمرين على اللعب الهجومي وهذا عمل المدير الفني، وموسيماني كان يجب أن يكون لديه خطة بديلة بعد التكتل الدفاعي الذي ظهر به فريق طلائع الجيش ولكن في النهاية أبارك لعبدالحميد بسيوني الحصول على اللقب».