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رضا عبد العال: عقوبات الخطيب على اللاعبين والجهاز الفني لامتصاص غضب الجماهير

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رضا عبد العال: عقوبات الخطيب على اللاعبين والجهاز الفني لامتصاص غضب الجماهير رضا عبد العال: عقوبات الخطيب على اللاعبين والجهاز الفني لامتصاص غضب الجماهير

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وقع عقوبات على لاعبي الفريق والجهاز الفني لامتصاص غضب الجماهير.

وقال عبدالعال في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «أرفض توقيع عقوبات على الجهاز الإداري والطبي، والجهاز الفني واللاعبين هم فقط من يتحملوا خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش».

وأضاف: «طلائع الجيش فقد أهم عناصر قبل مواجهة الأهلي بعد رحيل عمرو جمال وناصر منسي، ولكن في النهاية نجح في التتويج باللقب».

المصرى اليوم

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