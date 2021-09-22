شادي محمد: من حق جماهير الأهلي الغضب بعد خسارة السوبر

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أكد شادي محمد، نجم الأهلى السابق، أن من حق جماهير القلعة الحمراء الغضب بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وقال شادي في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «محمود الخطيب له قيمة داخل النادى الأهلى لدي الجماهير وعندما يعقد جلسة مع اللاعبين فهو واضح بتوجيه رسالة لهم بضرورة عدم التقصير وبذل مجهود كبير لإسعاد الجماهير الحمراء».

وأضاف: «النادى الأهلى لا يحاسب الجهاز الفني بالقطعة، والخطيب كان يعلم أن هناك تقصير في خسارة بطولة الدوري الممتاز ووفر كافة الصفقات التي احتاجها موسيماني».

وكان الأهلي قد خسر لقب السوبر المصري بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 في ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الاصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.