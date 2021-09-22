عبدالعال: عبد الحميد بسيوني أصبح «عُقدة» موسيماني

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أشاد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بمستوى فريق طلائع الجيش تحت قيادة عبدالحميد بسيوني خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب القلعة الحمراء.

وقال عبدالعال في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «عبدالحميد بسيوني أصبح عُقدة بيتسو موسيماني، بعدما تفوق عليه في مباراة الدوري وتعادل معه واليوم نجح في تحقيق الفوز عليه وخطف لقب كأس السوبر المصري بأقل إمكانيات».

وأضاف: «أتمني حصول محمود كهربا على نصف فرص حسين الشحات التي يحصل عليها ولا يقدم أي أداء على الإطلاق ويجب جلوسه على دكة البدلاء خلال الفترة المقبلة».

وكان الأهلي قد خسر لقب السوبر المصري بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 في ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الاصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.