عبدالعال: ميكيسوني ظهر بشكل أفضل من «الشحات وطاهر»

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أشاد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بإمكانيات الموزمبيقي لويس ميكيسوني، صفقة المارد الأحمر الجديدة، مشيرا إلى أن تحركاته جيدة خلال لعبه أمام طلائع الجيش.

وقال عبدالعال في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «حسين الشحات وطاهر كانا عبء على فريق الأهلى في مباراة السوبر، وعمرو السولية كان النجم الأول في القلعة الحمراء، ومهند لاشين وعمرو السيسي تفوقا على وسط ملعب الفريق الأحمر».

وأضاف: «حمدي فتحي مستواه تراجع للغاية خلال الفترة الأخيرة بعد عودته من الإصابة ويجب عدم ضمه للمنتخب الوطني في مباراتي ليبيا وأتمني ضم مهندي لاشين بدلا منه».