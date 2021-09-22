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إبراهيم سعيد: حسام حسن كان تائهًا في الملعب..ولن يحدث طفرة مع الأهلي

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إبراهيم سعيد: حسام حسن كان تائهًا في الملعب..ولن يحدث طفرة مع الأهلي إبراهيم سعيد: حسام حسن كان تائهًا في الملعب..ولن يحدث طفرة مع الأهلي

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يرى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، أن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لن يحدث طفرة مع الفريق الأحمر.

وكان حسام حسن، انتقد لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجازي، قادمًا من فريق سموحة، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وشارك في أول مباراة رسمية له مع الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش، في بطولة السوبر المحلي، والتي انتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3-2 بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حسام حسن، لم يظهر بالمستوى الذي كان منتظر منه في مباراة طلائع الجيش، حيث ظهر جليًا أنه كان خائفًا في الدقائق التي شارك بها».

وأضاف :«حسام حسن، كان تائهًا في الملعب»، مضيفًا :«اللاعب لن يحدث طفرة كبيرة في الأهلي، خاصة أن محمد شريف أفضل منه في المستوى الفني».

المصرى اليوم

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