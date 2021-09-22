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سيدات سلة يهزم الإعلاميين بدوري الجيزة

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سيدات سلة الزمالك يهزم الإعلاميين بدوري الجيزة سيدات سلة يهزم الإعلاميين بدوري الجيزة

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فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي على نظيره الإعلاميين بنتيجة ١٠/٧٠ في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بصالة الشيخ زايد، ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية بمسابقة منطقة الجيزة.

ورفض مصطفى هدهود المدير الفني للفريق منح سيدات السلة راحه من التدريبات غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق الشيخ زايد في السادسة والنصف مساء الخميس المقبل بصالة الزمالك بنفس الدور.

ويتكون الجهاز الفني لفريق سلة سيدات الزمالك من : مصطفى هدهود المدير الفني وياسر عبد العاطي مساعد مدرب وهبة أحمد حسنين إداري الفريق وأشرف علي طاهر طبيب الفريق.

المصرى اليوم

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