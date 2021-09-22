رضا عبد العال: موسيماني مغرور

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، ثقته في فوز طلائع الجيش على القلعة الحمراء والتتويج بلقب كأس السوبر المصري.

وقال عبدالعال في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «كان لدي يقين بأن طلائع الجيش سيفوز على الرغم من عدم وجود أي خطورة هجومية على مرمى الأهلى، ولكن كان هناك تعالي وغرور من بيتسو موسيماني خلال اللقاء على الرغم من إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية».

وأضاف: «على مدار الأيام الماضية كافة وسائل الإعلام كان تهيأ للجميع فوز الأهلى بسهولة والتتويج بلقب السوبر المصري».