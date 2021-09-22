★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء تحت قيادة عصام عبدالمعطي المدير الفني للفريق وذلك على صالة الشرقية للدخان المغطاة.

وخاضت لاعبات طائرة الزمالك تدريبات قوية تم التركيز خلالها على العديد من الجوانب الخططية والفنية.

وأكد عصام عبدالعاطي المدير الفني للفريق أنه يركز حاليا على تنفيذ التعليمات الفنية والخطط التكتيكية على أرض الواقع لمعالجة أخطاء اللاعبات والوقوف على المستوى البدني والفني لهن استعدادا لبدء الموسم الرياضي الجديد.

ويقود الفريق كلا من: عصام عبدالمعطي المدير الفني وناهد عبدالمنعم مدرب عام ودكتور مروه خالد طبيب الفريق ومخصص الأحمال إبراهيم بدر.