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المهدي: نهدي لقب السوبر لـ«المشير طنطاوي»..وموعد المواجهة كان قاتل

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المهدي: نهدي لقب السوبر لـ«المشير طنطاوي»..وموعد المواجهة كان قاتل المهدي: نهدي لقب السوبر لـ«المشير طنطاوي»..وموعد المواجهة كان قاتل

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أكد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أهدائه لقب السوبر المصري إلى المشير طنطاوي، موضحا بأنه الأب الروحي للفريق.

وقال المهدي في تصريحاته لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «توقيت السوبر كان قاتل للاعبين والفترة لم تكن كافية لإعداد الفريق بسبب رحيل العديد من النجوم، ولأول مرة في تاريخ السوبر المصري نجد وقت إضافي وهو الأمر الذي تسبب في إرهاق اللاعبين».

وأضاف: «الجهاز الفني للفريق واللاعبين قدموا ما عليهم طوال المباراة، واستحقوا التتويج بلقب السوبر المصري، التتويج بالسوبر دفعة قوية قبل انطلاق بطولة الدوري التي سيسعى خلاله الفريق للتواجد بمركز متقدم يستحقه بجدول الترتيب.

المصرى اليوم

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