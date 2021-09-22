هوكي الميدان بالزمالك يهزم الشمس بخماسية ببطولة القاهرة

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فاز فريق هوكي الميدان الدرجة الأولى بنادي الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة ببطولة القاهرة الرسمية على ملاعب مركز شباب الجزيرة .

وأحرز أهداف الزمالك أحمد عبدالباري قائد الفريق “هدفين” ومحمد أشرف ومحمد رفعت وكريم طنطاوى ليقودوا الفريق للفوز الكبير.

ويواجه الفريق نظيره التصنيع يوم السبت المقبل بالجولة الخامسة بنفس البطولة.

ويقود الفريق محمد موسى المدير الفنى وسيد عبدالوهاب مدرب عام وإيهاب محمد مدرب مساعد.