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الجهاز الفني لسيدات يد يصحح الأخطاء في فترة الإعداد

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الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك يصحح الأخطاء في فترة الإعداد الجهاز الفني لسيدات يد يصحح الأخطاء في فترة الإعداد

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واصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي بقيادة محمد عبدالكريم، تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بصالة النادي المغطاة.

وأكد عبدالكريم أن الفترة الحالية تشهد بعض البرامج الخاصة من أجل التجهيز السليم للاعبات الفريق وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي لاحظها خلال التدريبات الماضية.

ويشتمل البرنامج التأهيلي الخاص بفترة الإعداد خوض بعض المباريات الودية من أجل التجهيز الأفضل، واستعدادا لبدء مباريات الموسم الجديد.

ويقود فريق يد سيدات الزمالك، محمد عبدالكريم مديرا فنيا، ومحمد الأحمر، ومحمود إبراهيم مساعدين وأحمد طه عباس مدرب حراس المرمى، وإداري الفريق آمال شعبان، ودكتورة علاج طبيعي رغدة قناوي، ومشرف على الفريق كابتن مصطفي الأحمر.

المصرى اليوم

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