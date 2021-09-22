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مرتبط سلة في مواجهة الاتصالات وديًا غدًا

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مرتبط سلة الزمالك في مواجهة الاتصالات وديًا غدًا مرتبط سلة في مواجهة الاتصالات وديًا غدًا

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أدى فريق مرتبط كرة السلة بنادي تحت 18 سنة تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بالملعب المفتوح بالنادي، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد المقرر لها أكتوبر المقبل.

وقاد محمد أبوفريخه المدير الفني للفريق تدريبات فنية في مران اليوم تتمثل في التركيز على جانب الهجوم والدفاع، مع شرح بعض التعليمات والخطط التكتيكية لتنفيذها الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يلاقي مرتبط السلة نظيره الاتصالات وديًا غدٍ الأربعاء في تمام السادسة مساءٍ بالصالة المغطاة بالنادي، ويأتي ذلك ضمن فترة الإعداد التي يقوم بها الفريق حاليا استعدادا للموسم الجديد.

المصرى اليوم

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