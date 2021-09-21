إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعبي الأهلي

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فتح إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عقب خسارة الفريق بطولة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

وتوج فريق طلائع الجيش ببطولة كأس السوبر المحلي، على حساب النادي الأهلي، بعد تغلبه عليه نتيجة 2 -3 بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو الأهلي ظهروا بمستوى متواضع خلال مباراة طلائع الجيش، حيث لعبوا بدون أي روح وإصرار على تحقيق المكسب، وبثقة زائدة، وكل هذا تسبب في خسارة الفريق البطولة».

وأضاف: «لاعبو الأهلي كانوا متخاذلين، من بداية المباراة، أول مرة أرى لاعبي القلعة الحمراء يلعبون بدون أي روح»، مؤكدًا: «لا بد أن تكون هناك وقفة لإدارة النادي مع اللاعبين».