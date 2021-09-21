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عبد الحميد بسيوني يهدي التتويج بالسوبر إلى روح المشير طنطاوي

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عبد الحميد بسيوني يهدي التتويج بالسوبر إلى روح المشير طنطاوي عبد الحميد بسيوني يهدي التتويج بالسوبر إلى روح المشير طنطاوي

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قال عبدالحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش إن سعادته لا توصف بعد تحقيق لقب كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي.

وصرح بسيونى في تصريحات تلفزيونية: «أهدى هذا الفوز لروح السيد المشير حسين طنطاوي الذي بنى هذا الفريق، وأشكر اللاعبين على هذا المجهود والتتويج».

وتحدث عن أجواء اللقاء قائلًا: «دخلنا معسكرًا منذ أسبوع واحد فقط، وبعض اللاعبين لم ينضموا بعد للفريق، والفوز هو إهداء لثقة السيد المشير الحالي».

كان فريق طلائع الجيش قد نجح في الحصول على لقب السوبر المصري بعد التغلب على الأهلي بنتيجة 2-3 في ركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي.

المصرى اليوم

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