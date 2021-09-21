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أمين عام إتحاد الغرف التجارية ينعي المشير طنطاوي

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أمين عام إتحاد الغرف التجارية ينعي المشير طنطاوي أمين عام إتحاد الغرف التجارية ينعي المشير طنطاوي

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تقدم الدكتور خالد حنفي، أمين عام إتحاد الغرف التجارية، بخالص التعازى في وفاة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، انه برحيل ‏المشير محمد حسين طنطاوي تكون قد فقدت رمزاَ من رموزها ‏العسكرية والتي وهبت حياتها لخدمة بلدها وقائداَ حكيماَ وبطلاَ مخلصاَ ‏يفتخر به كل أبناء وطنه .

وقال حنفي «إننا فقدنا اليوم رجلاً من خيره رجال الوطن المخلصين الأبطال، ورمزاً من رموز حرب أكتوبر المجيدة، التي سطرت بحروف من نور في التاريخ العسكري، تلك الحرب التي صنعت أعظم الأمجاد والبطولات للدولة المصرية.

وتقدم د. خالد حنفي، بخالص التعازي ‏للسيد الرئيس / عبدالفتاح – رئيس الجمهورية والقائد ‏الاعلي للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل ‏وذويه، وللشعب المصري العظيم داعياَ المولي ان يتغمده بواسع ‏رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهلة وذويه الصبر ‏والسلوان.

المصرى اليوم

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