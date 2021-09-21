أبو الغيط يبحث ‎مع المنفي مستجدات الأوضاع في ليبيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اليوم أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا.

وأضاف المصدر أن الرئيس المنفي استعرض أخر تطورات الاوضاع في ليبيا في ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيرا إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المقرر لها نهاية العام الجاري تلبية لتطلعات الشعب الليبي، لافتا إلى التطورات الايجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف اطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية، وفي هذا السياق أكد على ضرورة تكاتف الجهود الاقليمية والدولية للبدء الفوري في اخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة لضمان اجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة.

وذكر المصدر ان الأمين العام عبر عن دعمه للجهود المبذولة لتهيئة المناخ لاجراء الانتخابات في موعدها مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم ودعوة حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى العمل والمضي نحو استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية وإجراءات بناء الثقة لتحقيق الأمن والسلام في كافة إرجاء ليبيا والعمل على إخراج التواجد العسكري الاجنبي من البلاد وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة.