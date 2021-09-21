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بعد حجب الثقة عن حكومته.. الدبيبة يدعو الليبيين إلى الخروج للتعبير عن آرائهم

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بعد حجب الثقة عن حكومته.. الدبيبة يدعو الليبيين إلى الخروج للتعبير عن آرائهم بعد حجب الثقة عن حكومته.. الدبيبة يدعو الليبيين إلى الخروج للتعبير عن آرائهم

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طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة من الليبيين أن يخرجوا ليعبروا عن آرائهم دون خوف، وذلك في كلمة هي الأولى له بعدما سحب البرلمان الثقة من حكومته.

وخلال مشاركته في احتفال ختام البطولة الدولية لكرة القدم الخماسية، في مدينة الزاوية، خاطب الدبيبة مؤيديه بالقول «أنتم الشرعية وأنتم الحق، ولا يليق بكم إلا السرور والاحتفال، لأنكم أملنا وعماد مستقبلنا».

وأضاف الدبيبة: «بلادنا تستحق أن ننظر إلى الجانب المضيء، وهو الذي تمثلونه أنتم، فاخرجوا وعبروا عن آرائكم دون خوف ولا تخشوا إلا الله».

وقال الدبيبة: «لن نكون مع أي جهة ترغب في دمار الوطن، ولن نتنازل عن الثوابت.. لا للحرب.. نعم للانتخابات».

وأكد الدبيبة أنه جاء ليؤكد العزم على الاستمرار «فيما بدأنا به، حرصًا على إنقاذ الوطن، وتوحيد صفوفه وحماية ممتلكاته» وقال: «هدفنا السلم وطرد شبح الحرب، وتعويض الشعب عن السنوات العجاف».

المصرى اليوم

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