النواب الأمريكي بتحرك من الديمقراطيين يلغي مؤقتا تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغى مجلس النواب الأمريكي، بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، قدم النواب الديمقراطيون وهم الأغلبية في المجلس مشروع القانون في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مع اقتراح إلغاء تمويل القبة الحديدية والأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وإعادة توطين الأفغان، بما في ذلك 20 مليار دولار مخصصة للمتضررين من الأعاصير وحرائق الغابات و6 مليارات دولار لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان.