أخبار عاجلة

سيدات يد الأهلي يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة -
«البيئة»: ضبط ٥٠١ منشأة صناعية مخالفة.. وإجراءات مشددة على كافة مصادر التلوث -
أهلي ٢٠٠٧ يواجه «بورتو» وديًا على ملعب النادي بمدينة نصر إستعدادا للموسم الجديد -
«الريف المصري» توقع برتوكول تعاون لخدمة منتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان -
بعد ضبط طبيب سمنود «الوهمي».. «الأطباء»: التحقيق تم بحضور محامي النقابة -
نائب: قوانين «تسجيل الآثار المصرية» و«المصريين بالخارج» على رأس أولويات «النواب» -
محافظ بورسعيد يلتقي مدير الأمن للتنسيق بشأن إزالة التعديات على المصارف المائية -
افتتاح المنفذ الـ ١٤ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الأقصر -
«المحامين العرب» يدين الأعمال العدوانية التركية بحق الشعب السوري -
فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ ينظم يوم في حب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الكويت في المركز الأول خليجيا بمعدلات الشفاء من كورونا

Print
الكويت في المركز الأول خليجيا بمعدلات الشفاء من كورونا الكويت في المركز الأول خليجيا بمعدلات الشفاء من كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإحصائي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي أن الكويت حلت في المركز الأول خليجيا بمعدلات الشفاء من بنسبة تعادل 99.2%.

وأوضح المركز، في تقرير له، تقدم الكويت للمركز الأول بعدما كانت رابعة قبل نحو عام وثانية قبل أسابيع، في حين حلت قطر ثانية والإمارات ثالثة، ثم فسلطنة عمان.

بدوره، أشار رئيس اللجنة الاستشارية في وزارة الصحة لمواجهة كورونا في الكويت، خالد الجار الله، في تغريدة على حسابه عبر «تويتر» إلى «استمرار الانحسار الوبائي مع تدرج مراحل الانفتاح».

وأكد أن «إتمام تطعيم جميع المسجلين بالمنصة يمهد لتوسع مراكز التطعيم من دون الحجز المسبق، كما أن تطعيم العمالة غير النظامية يمنع جيوب التفشي ويساهم في انحسار الوباء».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

أمطار غزيرة وعاصفة في 4 مسارات.. هنا جديد "المدارية" ونصيب السعودية

أمطار غزيرة وعاصفة في 4 مسارات.. هنا جديد "المدارية" ونصيب السعودية

مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب

مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب