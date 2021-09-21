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بلد عربي يسجل أعلى معدل تضخم في العالم وسط أزمة اقتصادية طاحنة

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بلد عربي يسجل أعلى معدل تضخم في العالم وسط أزمة اقتصادية طاحنة بلد عربي يسجل أعلى معدل تضخم في العالم وسط أزمة اقتصادية طاحنة
ارتفع مؤشر المستهلك بنسبة 137.8% مقارنة بالعام الماضي

بلد عربي يسجل أعلى معدل تضخم في العالم وسط أزمة اقتصادية طاحنة

ارتفع معدل التضخم السنوي في أحد البلدان العربية، الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة، إلى أعلى معدل بين جميع دول العالم، متجاوزاً زيمبابوي وفنزويلا، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، ارتفع في لبنان مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 137.8% عن العام السابق خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ123.4% في يوليو، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزية اللبنانية، وهو أعلى معدل للتضخم بين جميع البلدان التي تتعقبها وكالة "بلومبيرغ".

وكذلك ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 10.25% عن الشهر السابق فيما زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.82%.

وارتفع معدل التضخم في لبنان بشكل كبير في العامين الماضيين مع خروج الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد عن نطاق السيطرة، في ظل عدم قيام السياسيين بالكثير للتخفيف من تأثيرها.

وفقدت العملة ما يقرب من 90% من قيمتها وأغرقت ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر، وفقاً لما ذكرته الوكالة. تخلف لبنان عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار العام الماضي.

وبدأت السلطات في الأشهر الأخيرة خفض الدعم، حيث يتم تسعير معظم المواد الآن بسعر الصرف في السوق السوداء، في الوقت الذي ينفد فيه النقد من البنك المركزي الذي حذر مراراً من استمرار الدعم.

وبعد ما يقرب من 13 شهراً من الشلل السياسي، شكل الملياردير، رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي حكومة جديدة تسعى لاستئناف محادثات الإنقاذ المتوقفة مع صندوق النقد الدولي والدائنين، من أجل إعادة هيكلة الديون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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