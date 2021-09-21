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"التربية العربي لدول الخليج" يشارك في معرض العين الدولي للكتاب 2021م

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"التربية العربي لدول الخليج" يشارك في معرض العين الدولي للكتاب 2021م "التربية العربي لدول الخليج" يشارك في معرض العين الدولي للكتاب 2021م
تقام الفعاليات في مكتبة زايد المركزية ويستمر المعرض من 21 إلى 30 سبتمبر

يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج في فعاليات معرض العين للكتاب 2021م في الدورة (12) تحت رعاية الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث تقام الفعاليات في مكتبة زايد المركزية لمدة عشرة أيام متواصلة، حيث يستمر المعرض خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2021م.

وجاءت مشاركة المكتب ضمن توجيهات وخطة مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته بالدول الأعضاء، والتي تهدف إلى نشر الإنتاج العلمي للمكتب وأجهزته في شتى مجالات التربية والتعليم، من خلال طرح الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص وكذلك زوار المعرض، بالإضافة إلى تسويق هذا الإنتاج، وترسيخ حضور مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته في مثل هذه المحافل العلمية والثقافية.

وتأتي مشاركة إصدارات المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ضمن جناح المكتب لعرض مجموعة من الإصدارات في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، منها على سبيل المثال لا الحصر، صعوبات تعلم القراءة والكتابة في الصفوف الأولى "المظاهر والأسباب والعلاج"، والاحتياجات التعليمية المرتبطة بالمواطنة والتنمية المستدامة لمناهج اللغة العربية، وتمكن معلمي اللغة العربية في مراحل التعليم العام من مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعليم القراءة للمبتدئين في ضوء المتطلبات اللغوية الشفوية، وغيرها.

كما يحرص مكتب التربية العربي لدول الخليج على المشاركة الدائمة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي والإبداعي ومستهلكي إبداعاتهم من القرّاء، فبالإضافة إلى معرض العين للكتاب يشارك مكتب التربية العربي لدول الخليج بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب وكذلك معرض الشارقة الدولي للكتاب في دوراته وباستمرار للتعريف بإصداراته العلمية والثقافية والفكرة والتربوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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