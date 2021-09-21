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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أهمية محاسبة الدول التي ترعى وتحتضن عناصر الإرهاب وتوفر لهم الملاذ والدعم وتسهل انتقالهم عبر أراضيها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن المقاربة الشاملة لمواجهة الإرهاب تستلزم تعاونا دوليا، وتؤكد أهمية ضرورة احترام كافة الدول لالتزاماتها.

وأوضح الرئيس أن مصر تشدد على أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال مواجهة الفكر التكفيري في إطار مقاربة شاملة، مؤكدًا أن الإرهاب يظل من أبرز التحديات التي تواجه الإنسانية في عصرنا الحالي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ظاهرة الإرهاب تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين ومن أهمها الحق في الحياة، مضيفًا أن ظاهرة الإرهاب تعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.