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بايدن لرئيس وزراء أرمينيا: سنواصل إطلاق سراح الأرمن في أذربيجان

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بايدن لرئيس وزراء أرمينيا: سنواصل إطلاق سراح الأرمن في أذربيجان بايدن لرئيس وزراء أرمينيا: سنواصل إطلاق سراح الأرمن في أذربيجان

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بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد استقلال أرمينيا.

وأضاف بايدن، في رسالة بالنيابة عن الشعب الأمريكي: "أتمنى لكم وللشعب الأرميني عيد استقلال آمنا وسعيدا، ويربط بين بلدينا التاريخ والأسرة والصداقة بما في ذلك 1.5 مليون أرميني أمريكي يساهمون مساهماتهم في إثراء وتعزيز علاقاتنا الثنائية».

وتابع: «هذا العام سنحتفل بمرور 30 عاماً على العلاقات الثنائية بين بلدينا،و نتطلع إلى مواصلة دعم الشعب الأرمني، ولقد واجه الشعب الأرمني تحديات خلال العام الماضي، بما في ذلك الخسائر المأساوية في الأرواح في القتال في نزاع ناجورنو كاراباخ».

وأضاف: ستواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الأرمن في أذربيجان.

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