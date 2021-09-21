زوج منة عرفة يغازلها: «مبتعرفيش تعملي حلويات لأن مفيش حاجة بتعمل نفسها»

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دعا الفنان والمنتج محمود المهدي، متابعيه إلى الاهتمام بزوجاتهم وعدم رؤية ذلك أمر سئ أو «محن» كما يصفه البعض في انتقاداتهم.

ونشر «المهدي» صورة تجمعه بزوجته الفنانة منة عرفة، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وعلق قائلا: «عارف إنك مبتعرفيش تعملي حلويات لأن مفيش حاجة بتعمل نفسها».

وتابع: «الشباب اللي هتقول محن.. أحب أقولكم قليل من المحن مش هيضر وبيمشي الدنيا صدقني».

لتتوالى التعليقات على المهدي بين متابعيه ووصف أحدهم مغازلته لمنة بأنها ليست «محن» طالما أصبحت زوجته، وعلق آخر: «خلاصة وخبرة 3 زيجات» في إشارة إلى أن منة عرفة هي الزوجة الثالثة لـ«المهدي» وفقا لما أعلنه مؤخرا.

محمود المهدي يغازل منة عرفة

كان محمود المهدي قد هاجم مؤخرا منتقدي نشره صورة تجمع زوجته منة عرفة بزوجته الثانية واصفا إياهم ب«قلبهم إسود»..وطالبهم بتنظيف قلوبهم من السواد، بحسب وصفه.