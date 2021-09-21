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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعي جيدا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي على مستقبل الأجيال المقبلة خاصة تغير المناخ .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن هناك آثار سلبية واضحة للعيان للتغير المناخي، وشهدنا على مدار الفترة الماضية العديد من الظواهر القاسية في دول العالم والتي صاحبها تداعيات إنسانية .

وتابع الرئيس السيسي: «من منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه الأجيال القادمة تبذل مصر قصارى جهودها لتعزيز التنسيق تجاه قضايا المناخ تفاديا لـ الوصول للحظة يصعب فيها العودة بالأوضاع المناخية الطبيعية».