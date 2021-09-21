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: استمرار جائحة كورونا أثبتت احتياج البشرية للتشارك لمواجهة التحديات

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السيسي: استمرار جائحة كورونا أثبتت احتياج البشرية للتشارك لمواجهة التحديات : استمرار جائحة كورونا أثبتت احتياج البشرية للتشارك لمواجهة التحديات

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه «يطيب لي أن أشيد بالدور البناء الذي يقوم به السكرتير العام للأمم المتحدة عبر سعيه الدؤوب لتنفيذ مبادئ ميثاقها».

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الجائحة العالمية منذ قرابة العامين أثبت مجددًا أن البشرية تحتاج للتشارك فيما تواجهه من تحديات مهما تفاوتت مستويات تقدمها.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تذليل الصعوبات أمام توفير اللقاحات لمختلف دول وشعوب العالم وضمان توفرها بصورة عادلة ومتساوية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة المصرية تقدر خطورة التباين في مسارات التعافي الاقتصادي بين الدول وفقًا لقدرتها على توفير الأعداد اللازمة من اللقاحات.

المصرى اليوم

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