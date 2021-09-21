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ارتفع سعر الذهب، مساء اليوم الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021، تراجع الدولار، وارتفعت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم بعدما تراجعت في الصباح، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ارتفاعا بمقدار 4 جنيهات للجرام .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 888 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 777 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا 666 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وسجل سعر الجنيه الذهب، 6216 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، بسبب تراجع الدولار بشكل واضح بسبب ترقب المستثمرون لقرار بنك الإتحادى بتقليص الدعم النقدى ورفع الفائدة كما صرح بعض الخبراء، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1766.04 دولارا للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1767.20 دولارا للأوقية، وشهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب منذ بداية هذا الإسبوع .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 784.00 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،774.86 $ .

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