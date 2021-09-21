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مفاجأة ..تجهيز حسين لبيب لاتحاد اليد ومنافسة حطب علي رئاسة الأوليمبية

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مفاجأة ..تجهيز حسين لبيب لاتحاد اليد ومنافسة حطب علي رئاسة الأوليمبية مفاجأة ..تجهيز حسين لبيب لاتحاد اليد ومنافسة حطب علي رئاسة الأوليمبية

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في سرية تامة يقود حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد محاولات لترشيح حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد تمهيدا لتجهيزه لمنافسة هشام حطب على رئاسة اللجنة الاوليمبية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» ان حسين لبيب يحظي بشعبية كبيرة في منظومة كرة اليد المصرية بعدما نجح في مونديال كاس العالم لليد الذي استضافته مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا للدولة المصرية في التنظيم والمباريات.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد كرة اليد ان حسين لبيب اتفق مع حسن مصطفي على الترشح لاتحاد كرة اليد وطلب دعمه ومساندته للفوز برئاسة الاتحاد ومن ثم تمكنه من المنافسة على رئاسة اللجنة الاوليمبية.

وارجع المصدر ان الترشح لاتحاد اليد هو سبب إعلان حسين لبيب عدم خوضه لانتخابات الزمالك المقبلة في حواره مع أحمد حسام ميدو خصوصا بعدما تأكد من عدم وجود فرص له في الزمالك فضلا عن رغبة حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي للاستفادة من خبراته في إدارة اتحاد اليد المصري واستكمال مسيرة النجاحات التي قام بها هشام نصر رئيس الاتحاد السابق والبناء على الطفرة غير المسبوقة في كرة اليد في عهد هشام نصر الذي تم ابعاده عن الاتحاد وايقافه بقرار من حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي.

ولفت المصدر إلى ان حسين لبيب لن يجد ادني صعوبة في حسم انتخابات اتحاد اليد لصالحه بعدم تلقيه دعم معظم اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد اليد لكنه قد يجد صعوبة بالغه في منافسة هشام حطب على رئاسة اللجنة الأوليمبية المصرية خصوصا وان معظم رؤساء الاتحادات يدعمون حطب للحفاظ على منصبه داخل الأوليمبية.

المصرى اليوم

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