أخبار عاجلة

المدينة المنورة.. وفاة 5 وإصابة آخرين في حادث تصادم مروع -
طائرات مجهولة تقصف قاعدة للميليشيات الإيرانية شرق سوريا -
ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني

Print

الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني

توشحت الطرقات والميادين الرئيسة والمباني الحكومية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة بأعلام الوطن، وصور القيادة، واكتست باللون الأخضر؛ وذلك ابتهاجًا باليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ووقف أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، خلال جولته الميدانية اليوم على موقع حفل أهالي منطقة الباحة، الذي سيُقام الخميس القادم على مسرح متنزه الحسام بالقيم، واطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات للحفل الذي سيُقام برعاية سمو أمير منطقة الباحة.

وكشف أمين الباحة، الدكتور علي السواط، في تصريح صحفي عن الفعاليات والبرامج التي ستواكب الاحتفال باليوم الوطني تحت شعار "هي لنا دار"، التي تتضمن حفل أهالي المنطقة الذي يشمل كلمة لسمو أمير الباحة، وبعض الكلمات الخطابية، وأوبريت غنائيًّا وطنيًّا بمشاركة فِرقة الفنون الشعبية والعرضة والقصائد الشعرية، وفقرة لذوي الإرادة لمركز المعاقين بالمنطقة، إلى جانب فقرة الألعاب النارية.

وبيَّن أن الفعاليات تتضمن المرسم الحر لرسم صور ولاة الأمر ومَعالم السعودية، إلى جانب مسيرة للسيارات الكلاسيكية، ستجوب مدينة الباحة ومحافظاتها، تحمل شعارات وأعلام الوطن، وفعاليات ينظمها مجلس شباب الباحة في متنزهَي الحسام ورغدان، وكذلك الألعاب النارية، إلى جانب فعاليات هيئة الترفيه التي تشمل الألعاب النارية في اليوم الأول، وعرضًا للطيران في اليوم التالي.

وأكد الدكتور السواط الانتهاء من جميع الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة بتوجهات سمو أمير المنطقة، مفيدًا بأن الأمانة والبلديات جهَّزتا أكثر من 167 متنزهًا وحديقة لاستقبال المرتادين، إلى جانب تركيب 15 ألف عَلَم من أعلام السعودية، وأكثر من 20 ألف متر طولي من الإضاءات الخضراء، وعدد من اللوحات والشاشات.

الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني

الباحة تتوشح بأعلام الوطن وصور القيادة وتكتسي باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

أمطار غزيرة وعاصفة في 4 مسارات.. هنا جديد "المدارية" ونصيب السعودية

أمطار غزيرة وعاصفة في 4 مسارات.. هنا جديد "المدارية" ونصيب السعودية

مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب

مخاوف إسبانية.. هل تسعى السعودية لاستضافة "السياحة العالمية"؟ تقارير تجيب