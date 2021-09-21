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أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية "فرحة وطن"

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تضمَّنت مبادرات عدة ونظَّمتها 3 جهات وأُقيمت في ممشى بطحاء قريش

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

انطلقت اليوم في مكة المكرمة فعالية "فرحة وطن" احتفاء باليوم الوطني للمملكة الحادي والتسعين، شاركت في تنظيمها ثلاث جهات، هي (جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد ولجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش ومركز حي الهجرة وبطحاء قريش التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة). وأُقيمت الفعالية في ممشى بطحاء قريش بمكة المكرمة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.

وتضمنت الفعالية مبادرات عدة، منها مبادرة هدية وفرحة التي تُعنى بتوزيع هدايا متنوعة على رواد الممشى من أعلام وورود وبلالين وغيرها، ومبادرة التشجير وطمس الجدران، ومبادرة الضيافة العربية، ومبادرة لقطة وطن. وشارك في تنفيذ المبادرات عدد من المتطوعين الذين يمثلون الوحدات التطوعية في جمعية أجياد للدعوة ولجنة التنمية ببطحاء قريش ومركز حي الهجرة.

كما تضمنت "فرحة وطن" حفلاً خطابيًّا، كان بحضور نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ محمد الشهري، واشتمل على فقرات عدة، منها وصلات إنشادية وقصائد شعرية، وكلمة أهالي الحي، وكلمة الجهات المنظمة للفعالية، إلى جانب تكريم الجهات الراعية والمشارِكة والمتطوعين في نهاية الفعالية.

ولقيت الاحتفالية استحسان رواد ممشى بطحاء قريش، الذين حرصوا على المشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية والغالية على قلوب الجميع، مهنئين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- داعين الله أن يديم على بلادنا الأمن والأمان ومزيدًا من التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

أهالي مكة المكرمة يحتفلون باليوم الوطني الـ91 بفعالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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