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«الغباري»: المشير طنطاوي حرك 5000 دورية عسكرية في 25 يناير حتى تتاح المرتبات للمواطنين

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«الغباري»: المشير طنطاوي حرك 5000 دورية عسكرية في 25 يناير حتى تتاح المرتبات للمواطنين «الغباري»: المشير طنطاوي حرك 5000 دورية عسكرية في 25 يناير حتى تتاح المرتبات للمواطنين

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نعى اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي والذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ85 عاما.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إنه كان قائدًا عسكريًا متميزًا وكان له دور كبير خلال حرب أكتوبر 1973، مستطردًا:«هذا الرجل يمتلك من الثبات ما يحققه به النصر».

وذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي حرك 5000 دورية شرطة عسكرية خلال أحدث 25 يناير لحماية البنوك حتى تتاح المرتبات للمواطنين، مشددًا على أن التاريخ سيثبت أن المشير طنطاوي لا يقل عن الرموز الوطنية الكبيرة على مدار التاريخ.

وقدم الرئيس عبدالفتاح ، العزاء، لأسرة الراحل المشير حسين طنطاوي، خلال تقدمه الجنازة العسكرية لوزير الدفاع الأسبق، وتقدم الرئيس السيسى، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، من مسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس.
وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على .

المصرى اليوم

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