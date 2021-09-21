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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو أمريكا والصين إلى بدء حوار

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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو أمريكا والصين إلى بدء حوار الأمين العام للأمم المتحدة يدعو أمريكا والصين إلى بدء حوار

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، كل من الولايات المتحدة والصين، إلى بدء حوار، محذرًا من عالم يزداد انقسامًا.

وأضاف جوتيريش في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذه وصفة للمتاعب، سيكون الأمر أقل قابلية لتوقعه مقارنة مع الحرب الباردة، من أجل استعادة الثقة وإثارة الأمل، نحن بحاجة للتعاون.

وهناك حالة من التوتر بين أمريكا والصين وهناك اتهامات متبادلة بسبب منشأ .

وأضاف المسؤول الأممي، نحن بحاجة للحوار والتفاهم، وفقا لـ «رويترز».

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