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الرئيس الإيراني: لولا تضحيات سليماني والمهندس لكانت «داعش» جارة أوروبا

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الرئيس الإيراني: لولا تضحيات سليماني والمهندس لكانت «داعش» جارة أوروبا الرئيس الإيراني: لولا تضحيات سليماني والمهندس لكانت «داعش» جارة أوروبا

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن تضحيات الراحلين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، منعت تنظيم «داعش» من أن يكون جار أوروبا على ساحل المتوسط.

وأوضح رئيسي، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو: «لولا تضحيات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الراحل أبومهدي المهندس لكانت داعش جارة أوروبا على ساحل المتوسط».

ولفت إلى أن «الحضور العسكري الأمريكي في سوريا والعراق يقف عائقًا أمام تحقيق الديمقراطية وإرادة الشعوب»، مضيفا أن «الحرية لا تأتي عبر القوات العسكرية الخارجية».

وأضاف أن «الولايات المتحدة لا تخرج من العراق وأفغانستان بل يتم إخراجها من هناك».

وفي الملف اليمني، اعتبر أن «الطريق إلى حل الأزمة اليمنية يأتي من خلال وقف فوري وغير مشروط للعدوان والاعتداء وتسهيل الحوار بين اليمنيين».

وأضاف أن «هذه الأزمة تثير القلق كثيرا والعالم يجب أن ينهي صمته تجاه هذه الجريمة».

وشدد على أن «سياسة إيران هي الحفاظ على وحدة أراضي جميع دول المنطقة».

المصرى اليوم

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