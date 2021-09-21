«نحط عينينا وسط راسنا».. رئيس «مكافحة كورونا» يحذر بعد زيادة الإصابات

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا، إنه لا يوجد أي دليل علمي حول انتشار سلالة الدلتا في مصر، وجميع الأبحاث الموجودة داخل وزارة الصحة لم تثبت هذا الأمر.

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إن فيروس كورونا يتحور داخل جسم الإنسان، وفي حال تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقوية الجهاز المناعي من خلال الحصول على اللقاح، يتم كسر دورة حياة الفيروس ومنع تحوره.

وتابع أن هناك زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة الحالية، وهذه الزيادة ناتجة من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معقبًا: «الفترة اللي جاية لازم نحط عينينا وسط راسنا، ونطبق الاجراءات الاحترازية الفترة المقبلة للوقابة من الإصابة».