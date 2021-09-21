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الظلام يسود.. الكهرباء تخذل حكومة ميقاتي قبيل اجتماع مهم

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الظلام يسود.. الكهرباء تخذل حكومة ميقاتي قبيل اجتماع مهم الظلام يسود.. الكهرباء تخذل حكومة ميقاتي قبيل اجتماع مهم

جي بي سي نيوز :- انقطع التيار الكهربائي قبل دقائق من اجتماع مهم للحكومة اللبنانية الجديدة، الاثنين، مما استدعى إجراءها في ظلام دامس.

وقد انقطعت الكهرباء قبيل موعد جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي، وبقيت قاعات وأروقة قصر الأونيسكو حيث مكان الانعقاد في ظلمة حالكة.

ويعكس الموقف أزمة طاحنة يعيشها لبنان، الذي يعاني نقصا حادا في الوقود في ظل تراجع القدرة المالية على الاستيراد، ووسط انهيار اقتصادي متسارع ، وفق "سكاي نيوز ".

إلا أن أزمة الوقود عمقت الشرخ السياسي بين الزعماء اللبنانيين، حيث يستورد حزب الله شحنات وقود من إيران، فيما يصف ميقاتي الخطوة بأنها انتهاك لسيادة لبنان.

والأحد قالت خدمة "تانكر تراكرز" الإلكترونية لتتبع شحنات النفط، إن ناقلة ثالثة أبحرت من إيران محملة بوقود إيراني لتوزيعه في لبنان.

ونقلت الناقلة الأولى الوقود إلى سوريا، ومن هناك إلى لبنان على متن شاحنات صهاريج يوم الخميس.

وقال ميقاتي الجمعة إن شحنات الوقود الإيراني التي استوردتها جماعة حزب الله "تشكل انتهاكا لسيادة لبنان"، لكنه اعتبر أن طريقة وصولها لا تعرض لبنان لعقوبات أميركية، بالنظر إلى أن مصدرها إيران.

ويعاني لبنان منذ أشهر أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات، من مستشفيات ومخابز واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

جي بي سي نيوز

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