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لبنان.. حكومة ميقاتي تمثل صباح اليوم أمام البرلمان لنيل ثقته

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لبنان.. حكومة ميقاتي تمثل صباح اليوم أمام البرلمان لنيل ثقته لبنان.. حكومة ميقاتي تمثل صباح اليوم أمام البرلمان لنيل ثقته

جي بي سي نيوز :- في لبنان، تمثل حكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم أمام البرلمان لنيل ثقته.

ومن المتوقع أن تنال حكومة ميقاتي، التي أنجزت بيانها الوزاري بسرعة قياسية، ثقة ما بين 90 إلى 100 نائبٍ من أصل 117 نائباً في البرلمان غير المكتمل، نتيجة ثماني 8 استقالاتٍ إثر انفجار مرفأ بيروت ووفاة 3 نواب.

ويرجح أن الجديدة ستنال ثقة كتلة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بينما ستحجب القوات اللبنانية وعدد قليل من المستقلين الثقة عن الحكومة التي ينظر إليها هؤلاء باعتبارها تمثل الفريق الذي أوصل لبنان للانهيار، كما يواصل أحد مكوناتها وهو ميليشيا حزب الله، سياسة تجاوز الدولة.

وأبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد أكثر من عام من الفراغ في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.

وأعلن ميقاتي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحافي، وقال: نحن بحاجة للعالم العربي.. نحن ننتمي للعالم العربي ونحن بحاجة له، وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة.

وأضاف ميقاتي بالقول إنه "لا مكان للمعطلين في الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع"، مضيفاً: "معي ثلثا الحكومة ولا معطل لها"، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

العربية 

جي بي سي نيوز

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