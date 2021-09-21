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يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي

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السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي
تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح الجنازة العسكرية التي أقيمت، عصر اليوم الثلاثاء، للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق.

وشارك في الجنازة العسكرية، التي خرجت من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع في القاهرة، كبار رجال الدولة، الحاليون والسابقون من بينهم رئيس الجمهورية المؤقت السابق عدلي منصور، وقدم السيسي تعازيه لأسرة الراحل قبل أن يغادر الجنازة.

ولف جثمان الراحل بالعلم المصري ووضع على عجلة حربية جرتها الخيول، وأمامه الأوسمة والأنواط التي تقلدها الراحل في مسيرته الطويلة بالقوات المسلحة والتي أنهاها وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، ورئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام "حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021".

وأعلن التلفزيوين المصري، اليوم الثلاثاء، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وقال في خبر عاجل: "رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقا، عن عمر يناهز 85 عاما".


الوطن السعودية

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