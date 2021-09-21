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أمير يهاجم اللجنة المكلفة بإدارة بسبب "النقاز"

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أمير مرتضى منصور يهاجم اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بسبب "النقاز" أمير يهاجم اللجنة المكلفة بإدارة بسبب "النقاز"

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هاجم أمير ، المشرف العام على فريق الكرة بنادي السابق، اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، وذلك بسبب التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك قبل صدور حكم الحكمة الرياضية الدولية، في قضية اللاعب التونسي ضد النادي الأبيض.

وكانت المحكمة الرياضية «كاس» أصدرت قرارًا بقبول طعن الزمالك في قضية حمدي النقاز، وإلغاء قيمة الغرامة الموقعة على النادي الأبيض.

وكتب أمير مرتضى، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"التعاقد مع النقاز، الهارب قبل انتظار حكم المحكمة الرياضية التي أثبتت صحة موقف النادي والغت حكم الفيفا يعتبر إهدار لأموال النادي".

وأضاف :"النقاز، عارف أن موقفه ضعيف وأنه هيخسر القضية،ا للاعب ضحك على اللجنة وحصل على ٥٠٪ مقدم عقده قبل الحكم".

المصرى اليوم

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