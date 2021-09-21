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الفنانة مديحة حمدي تنفي وفاة سمير صبري بعد نعيه: «آسفة جدًا جدًا»

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الفنانة مديحة حمدي تنفي وفاة سمير صبري بعد نعيه: «آسفة جدًا جدًا» الفنانة مديحة حمدي تنفي وفاة سمير صبري بعد نعيه: «آسفة جدًا جدًا»

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انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء حول وفاة الفنان الكبير سمير صبري، فور إعلان الفنانة مديحة حمدي رحيله عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشرت «حمدي» صورة للفنان الكبير على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: «وداعًا الأخ والزميل سمير صبري.. أسكنك الله فسيح جناته وألهم جمهورك وأهلك الصبر والسلوان».

لتعود وتنفي الخبر عقب دقائق قليلة من خلال منشور آخر لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة: «أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء.. آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أ/ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلا هذا درس لي شخصيا أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا أ/ سمير صبري دمت لنا ولجمهورك ومحبيك».

يذكر أن الفنان سمير صبرى شارك مؤخرًا في فيلم «ديدو» بطولة كريم فهمى، أحمد فتحى، حمدى المرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتى بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، من تأليف كريم فهمى، إنتاج أحمد السبكى، إخراج عمرو صلاح.

المصرى اليوم

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