أخبار عاجلة

"الغذاء والدواء": 47 منشأة لم تلتزم بنظام توافر الأدوية -
«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك -
منتدى الثقافة والإبداع يناقش «مشوار بسيوني» بعد حصولها على جائزة «نجيب محفوظ» -
إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية -
«التنمية الثقافية» تبدأ في تقييم مواهب 130 من ذوى القدرات الخاصة بالهناجر -
طلب إحاطة بالبرلمان لسرعة الإنتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية -
قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية لعام 20/2021 (نظام الدمج) بمدارس التعليم الفني بالبحر الأحمر -
وزيرة «البيئة» تعلن بدء البرنامج التدريبي السنوى لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة -
سيدة تكشف خدعة نفذتها لـ6 سنوات للهروب بملابسها من الجمارك (فيديو) -
شوبير: «محمود متولي حظه وحش في الأهلي زي محمد محمود» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

8 وفيات و1075 إصابة جديدة بكورونا

Print
8 وفيات و1075 إصابة جديدة بكورونا 8 وفيات و1075 إصابة جديدة بكورونا

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين تسجيل 8 وفيات و1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10624 وفيات و814676 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة، 3.51 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12327، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 69 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 497 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1002 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 791725 حالة.

كما أشار إلى إجراء 30597 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9805938 فحصاً.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية

عون: التهديدات الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان هي الهمّ الشاغل للدولة اللبنانية

حزب الله اللبناني يعلن وصول ثاني سفينة محملة بالوقود الإيراني إلى مرفأ بانياس السوري

حزب الله اللبناني يعلن وصول ثاني سفينة محملة بالوقود الإيراني إلى مرفأ بانياس السوري

ماذا وراء إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في الضاحية وعدد من المناطق؟

ماذا وراء إعادة انتشار وحدات الجيش اللبناني في الضاحية وعدد من المناطق؟

تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا جديدة في الاردن

تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا جديدة في الاردن