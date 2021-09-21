الضرائب: لا صحة لعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية هذه الفترة

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أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، الثلاثاء، عدم صحة ما تردد من قيام وزارة المالية والمصلحة بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية مثلما حدث عند إصدار قانون رقم (174) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والقانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وطالب «عبدالقادر» جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن أطرافا تطالب وزير المالية محمد معيط، بتجديد العمل بالقانون لمدة جديدة، إلا أن الوزير طرح الاقتراح مؤخراً على قيادات مصلحة الضريبة والتى رأت أن الطلب يمثل تميزًا للممول غير المنتظم في سداد المستحقات الضريبية، والذين يتمتعون بمثل هذه الحوافز والتيسيرات الضريبيه المقررة وفقا للقانون، على حساب الممولين الملتزمين في السداد، ما يجعل الأخيرين يشعرون بالغبن، وهو ما استجاب له معيط بعدم تجديد القانون لفترة أخرى، حسب مصادر حكومية رفيعة المستوى.