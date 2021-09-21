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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:09 صباحاً
الصين تقدم أكثر من ملياري جرعة من لقاحات كورونا لسكانها
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:09 صباحاً
دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:09 صباحاً
«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
بعد شريف منير.. منة فضالي تتعرض لحريق في منزلها: «أمي إيديها اتحرقت» (فيديو)
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية
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الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
ضبط 3 طن لحوم فاسدة بأسواق القاهرة
-
الاثنين 27 سبتمبر 2021 11:03 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بدء فعاليات الدورة الـ76 لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 12:34 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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