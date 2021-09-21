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اتحاد المصارف العربية يوقع أكبر اتفاقية تعاون دولية مع غرفة التجارة الدولية في فرنسا

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اتحاد المصارف العربية يوقع أكبر اتفاقية تعاون دولية مع غرفة التجارة الدولية في فرنسا اتحاد المصارف العربية يوقع أكبر اتفاقية تعاون دولية مع غرفة التجارة الدولية في فرنسا

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شهدت قاعة محكمة العدل الدولية للوساطة والتحكيم في مقر غرفة التجارة الدولية في باريس في فرنسا، أكبر حدث فريد من نوعه تمثل بتوقيع أكبر اتفاقية تعاون دولية بين مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية.

ووقع الاتفاقية عن جانب اتحاد المصارف العربية، الأمين العام للاتحاد وسام فتوح، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ محمد جراح الصباح، وبحضور مدير الشؤون القانونية في الاتحاد، الدكتور أنيس عويدات، ووقع عن جانب غرفة التجارة الدولية أمينها العام جون دنتون، بحضور رئيسة محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية كلوديا سالومون، وأمين عام محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية أليكساندر فيساس، وبحضور رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي، الدكتور عبدالحليم الأحدب، وممثل لبنان في محكمة التحكيم الدولية لدى غرفة التجارة الدولية، الدكتور جلال الأحدب، وتم تقديم درع تقدير إلى أمين عام المحكمة أليكساندر فيساس على جهوده في سبيل توقيع الاتفاقية.

ما يميز هذا الحدث أنه تم بالتزامن مع انطلاق فعاليات اليوم الأول من أسبوع التحكيم الدولي التي تنظمه غرفة التجارة الدولية في باريس من ٢٠ ولغاية ٢٧ سبتمبر الحالي، والذي يشارك فيه كبار المحكمين العالميين من أميركا وأوروبا والعالم العربي.

وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إثر التوقيع: «تعزز هذه الاتفاقية الثقة الدولية في اتحاد المصارف العربية، وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد برئاسة الدكتور جوزف طربيه قد وافقت على بنود هذه الاتفاقية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي».

وأضاف فتوح: «يعمل الاتحاد مع غرفة التجارة الدولية على كتابة سياسات وإجراءات بالتعاون مع المشرعين بهدف دعم تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة والتمويل الاصغر في المنطقة العربية، ووضع التوصيات الفاعلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطبيق أفضل الممارسات في تمويل التنمية تحقيقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)».

اتفاقية تعاون دولية بين مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية في باريس
اتفاقية تعاون دولية بين مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية في باريس
اتفاقية تعاون دولية بين مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية في باريس

المصرى اليوم

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