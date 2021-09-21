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أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية

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أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية
أكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية

أكثر من 1400 جولة تضبط 93 مخالفة للتدابير الاحترازية في الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1405 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة واحدة مخالفة، وضبط 93 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى 20 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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