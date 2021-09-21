«بيت الشعر» بالأقصر ينظم لقاء حول التجربة الشعرية للشاعر محمد الشحات

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في إطار برنامجه الشهري «شاعر وتجربة» استضاف بيت الشعر بالأقصر الشاعر محمد الشحات محتفيًا بتجربته الشعرية التي تصل إلى أكثر من أربعين عاما من العطاء، كما قدم الناقد الدكتور محمد زيدان إضاءات حول تجربة محمد الشحات وقوفًا على محطاتها المهمة وروافدها المتنوعة، وقام بتقديم اللقاء الشاعر عبيد عباس.

بدأت الأمسية بقراءة السيرة الإبداعية للضيف الشاعر محمد الشحات، نائب رئيس تحرير الاخبار، نشرت قصائده في معظم الصحف والدوريات الثقافية والأدبية بمصر والوطن العربي.. له مشاركات أدبية في الملتقيات والمؤتمرات الثقافية منذ مطلع السبعينيات خاصة مع صدور ديوانه الأول (الدوران حول الرأس الفارغ عام 1974)، فاز بعدة جوائز أهمها جائزة مصر للشباب عام 1978.. أصدر العديد من الدواوين ومنها: الدوران حول الرأس الفارغ (دار الحرية) 1974، آخر ما تحويه الذاكرة (العربي للنشر والتوزيع )1979، عندما تدخلين دمي سلسلة الإبداع العربي (الهيئة المصرية العامة للكتاب )1982، تنويعات على جدار الزمن (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1984، مكاشفة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1986، كثيرة هزائمي (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 1990، المترو لا يقف في ميدان التحرير (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 2012 أدخلوني على مهل (دار وعد للنشر والتوزيع )2013 يوميات ثورة 30 يونيو (دار وعد للنشر، والتوزيع )2013، عندما هزني وجعي( دار وعد للنشر والتوزيع )2014، البكاء بين يدي الحفيدة( دار وعد للنشر والتوزيع) 2014، الاعمال الكاملة في جزئين (دار وعد للنشر والتوزيع) 2015، الحياة بلا أي وجه (دار وعد للنشر والتوزيع) 2016، حروف الوطن (دار وعد للنشر والتوزيع) 2017، محاولات لا أعرف نهايتها (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 2018، يكتب في دفتره (دار الأدهم )2018، ترنيمات شاعر قبل الرحيل (دار الأديب )2019، سيعود من بلد بعيد (دار الأدهم 2019)، رجفة المقامات ( دار الأدهم 2020 ) متى ينتهى (دارالأدهم 2020)، رجل مسمون بالزرقة ( دار الأدهم 2021)، ملامح ظلى ( الهيئة العامة للكتاب 2021 )، المرايا النقدية التجربية الشعرية عند محمد الشحات يضم 32 دراسة نقدية (دار الادهم 2020 ) ..

ومما قرأ من شعره :

‫١- مغادرة‬

‫أحب الخيول إلي‬

‫التي تتمايل في رئتي‬

‫وتمرحُ مسرعةً في ربوعي‬

وترقصُ‬

‫حين يراقصني الشوقُ‬

كنتُ أكاشِفُهَا‬

ساعةً حينَ أدركنِيْ وهَجَهَا‬

والخيولُ تُلملمُ أصواتَها‬

نازلتنِي الهواجِسُ‬

‫غادرنِي في العراءِ غبارُ الخيولِ. ‫

2- هبوطٌ‬

‫حينَ فاجَأتُ وجْهِي‬

علىَ صفحةِ المَاءِ‬

‫فاجأنِي اهتزازُ ملامِحِه‬

ضياعُ التقاسِيِمِ‬

‫أجلسَنِي ارتجافُ العيونِ‬

‫عليَ الشَّطِ‬

‫فارتعشَ الماءُ‬

‫ضاعتْ ملامحُ وجهِي‬

وفي الجزء الثاني من الأمسية تحدث الدكتور الناقد محمد زيدان، أستاذ النقد في كلية الآداب بجامعة الزقازيق، صدر له: جماليات الفكر النقدي وهو الكتاب النقدي العاشر بعد نظرية السرد في الشعر المعاصر، والبلاغة الجديدة والنص الشعري ..

وقد تناول الدكتور زيدان في طرحه قضية البلاغة التي لا تعتمد على الموروث المعهود والتي يؤرخ لها بظهور أبي العلاء المعري في الشعرية العربية، فهو من أول شعراء العربية الذين كسروا منطق اللغة الكلاسكية ومن هنا يتناول تجربة الشاعر محمد الشحات التي بدأت في منتصف السبعينات وأصدر مجموعة من الدواوين وانقطع ١٧ عامًا ثم عاد بقصيدة جديدة حيث التخلي عن الموروثات الجمالية المعهودة ..

حيث بدأ الشعر يتمرد على الشكل السائد ليقول بعضهم أنه ليس لنا آباء أو نماذج شعرية يمكن الاحتذاء بها، هذا الشعر المكثف الذي يعتمد على الومضات الشعرية مثل قصيدة قراءة في صحيفة يومية للشاعر محمد الشحات التي تعتمد على مشهد مكثف اعتمادًا على الإيقاع الخليلي والقافية المزدوجة، متحدثًا عن التوهج الشعري الذي مثله الشاعر في ديوانه مكاشفة وديوان كثيرات هزائمي ..

كان يعتمد على القصيدة قصيرة المدى التي تعتمد على الكثافة اللغوية حيث خرج من عباءة الذاتية إلى الدرامية والسرد هو البلاغة الجديدة للقصيدة الجديدة حيث الخروج من شعرية الحاسة الواحدة حيث بلاغة الشعر هي الفكر اللغوي الذي ينتصر للرؤية الكلية أو الجمالية للأشياء ..

مؤكدًا على ضرورة التفكير الجمالي الذي يعتمد ليس على معنى جزئي في القصيدة إلى رؤية جمالية كلية وتحويل تعليم الشعر إلى الخيال الذي يربي ذائقة الإنسان على أن يستقبل الفن بكل حواسه بعقله وقلبه وفكره ورؤيته وهذا هو الدور الذي ننشده من وراء هذه الفاعليات الجادة ..

كما تخلل الأمسية فقرة فنية من أغاني الطرب الأصيل قدمها الفنان عبدالله جوهر، كما تم تكريم المشاركين في دورة أساسيات النحو والصرف التي حاضر فيها الدكتور الشاعر النوبي عبدالراضي.