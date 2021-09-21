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جهود لكشف حقيقة العثور على جثة عاطل فى حلوان

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جهود لكشف حقيقة العثور على جثة عاطل فى حلوان جهود لكشف حقيقة العثور على جثة عاطل فى حلوان

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تواصل أجهزة الامن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب فى حلوان ملقاه بالقرب من احد المساجد ،بتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود اصابات من اى نوع ،كما ان كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث لم تظهر شيئا يدل على وجود شبهة جنائية فى الواقعة .

وكلفت جهات التحقيق بالقاهرة بسرعة جمع التحريات حول الواقعة ورجحت فى الوقت نفسه التقارير الطبية ان تكون الوفاة ناتجة عن هبوط مفاجىء فى الدورة الدموية .

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان الضحية عقب الإنتهاء من إعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية .

المصرى اليوم

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