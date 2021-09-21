بلاغ جديد ضد فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز (نص كامل)

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تقدم أشرف فرحات، المحامي، مؤسس حملة «تطهير المجتمع»، اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منة عبدالعزيز، المعروفة بـ«فتاة تيك توك»، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وذكر «فرحات»، في بلاغه أن «فتاة التيك توك»، ظهرت خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي ملابس تظهر مفاتنها، وتحريض على الفسق والفجور مجددًا.

وقال في البلاغ: «عندما خرجت منة عبدالعزيز علينا في قضية اغتصابها، تعاطفنا معها جميعًا، ثم سرعان ما خرجت بعد قرار جهات التحقيق بإيداعها أحد مراكز الاستضافة بوزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة تأهيلها بدلًا من الحبس الاحتياطي، ولكن يبدو أنهم فشلوا أو أنها تهوى عالم الانحراف لتظهر مرة آخري في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحرض على الفسق والفجور.

وأشار إلى أن المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة، كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.