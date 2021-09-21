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أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق"

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أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق"
أشاد بدور الهيئة في التوعية والإرشاد بالمنطقة

أمير الجوف يطلق حملة

أطلق الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حملة "مكارم الأخلاق" التوعوية التي ينظمها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي.

وأشاد أمير المنطقة، خلال الاستقبال، بدور الهيئة في التوعية والإرشاد، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ قديم الزمان، متمنياً لمنسوبي الفرع التوفيق والسداد في أداء أعمالهم.

من جانبه، أعرب مدير فرع الهيئة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، وما استمع إليه من توجيهات سيكون لها الأثر في الارتقاء بالأداء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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