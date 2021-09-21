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«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

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«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية «صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف المرور على محطات وعمليات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

قامت إدارة صحة البيئية بمديريه الصحة بتكثيف المرور على محطات مياه الشرب بنطاق المحافظة حيث تم المرور على محطه مياه الشرب المرشحة العريضة بطنطا وعمليات ومحطات مياه الشرب بكفر الزيات و محطتي شبرا ملس وسنباط بزفتي والوقوف علي مدي كفاءتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذا الوقوف علي السلبيات ورفعها للجهات المعنية لضمان جوده انتاج مياه الشرب.

المصرى اليوم

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